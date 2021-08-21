Румменигге о Роналду: «Ему платят 70 млн грязными. Кто потянет – «ПСЖ», клубы АПЛ? Нездоровая тенденция, УЕФА должен что-то сделать»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном уходе форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса».
«Самая главная проблема – кто сможет потянуть его зарплату? Ему платят 70 миллионов евро, 35 чистыми. Кто сможет платить ему столько? «ПСЖ»? Может, английские клубы?
Тенденция нездоровая. УЕФА должен что-то сделать. Сейчас в футболе снова серьезно растут расходы, и если не регулировать финансовые потоки должным образом, футбол ждут очень сложные времена», – заявил Румменигге.
Массимилиано Аллегри: «Роналду сказал мне, что остается в «Юве». Он бонус для нас, так как гарантирует множество голов»