Румменигге о Роналду: «Ему платят 70 млн грязными. Кто потянет – «ПСЖ», клубы АПЛ? Нездоровая тенденция, УЕФА должен что-то сделать»

Бывший генеральный директор «Баварии» поделился мнением о возможном уходе форварда из .

«Самая главная проблема – кто сможет потянуть его зарплату? Ему платят 70 миллионов евро, 35 чистыми. Кто сможет платить ему столько? «ПСЖ»? Может, английские клубы?

Тенденция нездоровая. УЕФА должен что-то сделать. Сейчас в футболе снова серьезно растут расходы, и если не регулировать финансовые потоки должным образом, футбол ждут очень сложные времена», – заявил Румменигге.

Массимилиано Аллегри: «Роналду сказал мне, что остается в «Юве». Он бонус для нас, так как гарантирует множество голов»