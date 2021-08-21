«Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров, «Динамо» – за отмену

«Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определенные критерии для легионеров.

Если игрок не будет им соответствовать – клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков.

Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям – деньги клубу возвращаются», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

В поддерживают полную отмену лимита на легионеров. За это на сегодняшнем совещании также выступили «Краснодар» и «Рубин».

Ранее стало известно, что большинство команд выступили за лимит «10+15» и против деления лиги на группы.

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