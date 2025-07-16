Товарищеские матчи. «Монако» Головина разгромил «Ковентри», «Астон Вилла» уступила «Уолсоллу»
Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
«Ковентри» Англия – «Монако» Франция – 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Бирет (27), 0:2 – Буабре (38), 0:3 – Аклиуш (67), 0:4 – Аклиуш (76), 0:5 – Аклиуш (90+3)
«Уолсолл» Англия – «Астон Вилла» Англия – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Берк (38)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12740 голосов
Алексей Батраков
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Максим Глушенков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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