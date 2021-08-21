Осечки «Спартака» и «Зенита», «Динамо» в топе РПЛ, ничья «Барсы», Рублев обыграл Медведева, пляжники победили Парагвай на ЧМ и другие новости утра

1. «Спартак» и «Зенит» потеряли очки в 5-м туре РПЛ. Красно-белые не смогли обыграть тульский «Арсенал» (1:1), а «Зенит» упустил победу над «Уфой» (1:1). Зато «Динамо» благодаря минимальной победе над «Уралом» (1:0) обошло «Зенит» в таблице. Такая же возможность была у «Сочи», но команда Владимира Федотова проиграла «Крыльям». ЦСКА победил «Ахмат» (2:0), играя в большинстве с 23-й минуты, а Игорь Акинфеев побил рекорд Игнашевича – у него 490 матчей в РПЛ.

Артем Дзюба вновь остался без гола, не забив в 6 стартовых матчах сезона, зато форвард «Уфы» Гамид Агаларов догнал лидеров списка бомбардиров РПЛ: у него 4 гола в 5 матчах.

У «Спартака», между тем, 7 очков после 5 туров – это худший результат с 2011 года, когда тренером был Карпин.

2. Россия по пенальти обыграла Парагвай на чемпионате мира по пляжному футболу-2021. Россияне пока вторые в группе А, а Япония уже гарантировала себе выход в четвертьфинал.

3. В российском полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев впервые за шесть матчей обыграл Даниила Медведева, которому помешала телекамера.

4. «Ливерпуль» дома победил «Бернли» (2:0), выиграв два первых матча АПЛ с общим счетом 5:0. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» (5:0), а Джек Грилиш впервые забил за «горожан». Все результаты игрового дня – тут.

5. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» на выезде (1:1). Каталонцы пропустили первыми, но дебютный гол Мемфиса Депая принес «Барсе» очко. Другие результаты дня – здесь.

6. Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Салавата» 5:4, СКА победил «Магнитку». В финале «Ак Барс» встретится со СКА.

7. Боксерские бои в Лас-Вегасе. Пакьяо против Угаса, Ортис проиграл Герреро.

8. РПЛ приостановила действие сертификатов стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей, «Ахмат» и «Сочи» предупреждены. УЕФА обеспокоен состоянием газона на «Ак Барс Арене». В Казани пройдет Суперкубок Европы-2023.

9. Стартовала Серия А! «Интер» разгромил «Дженоа» (4:0) в 1-м матче под руководством Симоне Индзаги. У Джеко, Чалханоглу и Видаля по 1+1. «Аталанта» в добавленное время вырвала победу над «Торино» (2:1). Алексей Миранчук вышел на 57-й минуте, но результативными действиями не отметился. Другие результаты – здесь.

10. Трансферные новости. «Милан» арендовал Флоренци у «Ромы» на сезон за 1 млн евро с правом выкупа за 4,5 млн.

ЦСКА просит за Влашича 10+20 млн евро. С «Миланом» прогресса в переговорах нет. «Ман Сити» готов продать Лапорта за 60 млн фунтов. У Мориба есть предложения от «Ман Сити», «Челси» и «Лейпцига». «Барса» оценивает его в 20 млн евро. Кстати, он решил играть за Гвинею, а не за Испанию. «Реал» может предложить до 170 млн евро за Мбаппе в конце августа.

11. В Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд уступила «Фрайбургу», а «Байер» Андрея Лунева забил 4 мяча «Боруссии» Менхенгладбах. Все результаты – тут.

12. Александр Головин получил красную карточку в проигранном матче с «Лансом». У «Монако» 1 очко после трех туров Лиги 1.

13. Легенда «Бостона» Билл Расселл продает дом, в котором прожил 50 лет, оставляя новому владельцу свои награды.

14. Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой» в 1-м туре Серии А.

15. На стадионе «Ман Сити» горячие напитки будут подавать в съедобных чашках из вафель ради экологии.

Цитаты дня.

Семак про 1:1 с «Уфой»: «Доминирование «Зенита» по моментам было большим. Надо забивать не один»

Милонов о трансгендерах в фигурном катании: «Нужно создать Гомосячие игры, чтобы все извращенцы, трансформеры сражались между собой в клетках где-нибудь в Африке»

Витория о результатах «Спартака»: «Это не кризис, а испытание. Тем, кто не разделяет мои взгляды, тут не место»

Мемфис Депай: «Моуринью не дал мне шанса в «МЮ». Златан и Погба спрашивали: «Почему ты не играешь?»

«Ла Лига – позорище. Тут убивают время и симулируют больше, чем где-либо, просто стыдно». Пеллегрини о турнире