РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. Дюков подтвердил

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.
В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.
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