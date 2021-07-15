РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. Дюков подтвердил

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Александр Дюков Краснодар Уфа лимит на легионеров Нижний Новгород Сочи Футбол

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.

Отмена лимита и фильтр для легионеров по примеру Англии: к РПЛ подбираются большие реформы

Все большие реформы российского футбола: война после распада СССР, лимит, сокращение, расширение, опять сокращение, осень-весна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья