«Лейпциг» за 20 млн евро купил 18-летнего вингера Диоманде из «Леганеса»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего вингера «Леганеса» Яна Диоманде.
Контракт с ивуарийцем рассчитан до 30 июня 2030 года.
Как сообщает As, сумма трансфера составила 20 млн евро. Для «Леганеса» продажа Диоманде стала рекордной наряду с трансфером Юссефа Эн-Несири в «Севилью» зимой 2020 года.
Диоманде перешел в «Леганес» в январе этого года. В 10 матчах Ла Лиги он отметился 2 голами и ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Фото: rbleipzig.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
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