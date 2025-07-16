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«Лейпциг» за 20 млн евро купил 18-летнего вингера Диоманде из «Леганеса»

«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего вингера «Леганеса» Яна Диоманде.

Контракт с ивуарийцем рассчитан до 30 июня 2030 года.

Как сообщает As, сумма трансфера составила 20 млн евро. Для «Леганеса» продажа Диоманде стала рекордной наряду с трансфером Юссефа Эн-Несири в «Севилью» зимой 2020 года.

Диоманде перешел в «Леганес» в январе этого года. В 10 матчах Ла Лиги он отметился 2 голами и ассистом. Его статистику можно найти здесь.

Фото: rbleipzig.com

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
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