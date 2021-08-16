Карпин об изменениях в составе: «Макарову дали больше времени освоиться в «Динамо». У Кудряшова нехватка практики»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в «Антальяспоре».

К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», – сказал Карпин.

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