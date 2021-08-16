Карпин об изменениях в составе: «Макарову дали больше времени освоиться в «Динамо». У Кудряшова нехватка практики»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации .

«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники , Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник .

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у в .

К сожалению, набравший хорошую форму из получил травму. Вместо него мы пригласили из , который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в во время паузы на сборные», – сказал Карпин.