Диас открыт к уходу из «Ливерпуля». «Барса» и «Бавария» планируют сделать новые предложения (Фабрицио Романо)
«Барселона» и «Бавария» готовят новые предложения по Луису Диасу.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский вингер открыт к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если поступит подходящее предложение для клуба.
Мерсисайдцы отклонили предложения от «Баварии», а также запрос от «Барселоны» в июне, так как хотят сохранить Диаса.
Отмечается, что «Барса» и «Бавария» планируют предпринять новые попытки подписать игрока, находясь в прямом контакте с его агентами.
«Бавария» готовит новое предложение по Диасу и может дать вингеру контракт на 4 или 5 лет. «Ливерпуль» не продал колумбийца за 67,5 млн евро
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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