Диас открыт к уходу из «Ливерпуля». «Барса» и «Бавария» планируют сделать новые предложения (Фабрицио Романо)

«Барселона» и «Бавария» готовят новые предложения по Луису Диасу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский вингер открыт к уходу из «Ливерпуля » этим летом, если поступит подходящее предложение для клуба.

Мерсисайдцы отклонили предложения от «Баварии», а также запрос от «Барселоны» в июне, так как хотят сохранить Диаса .

Отмечается, что «Барса» и «Бавария» планируют предпринять новые попытки подписать игрока, находясь в прямом контакте с его агентами.

«Бавария» готовит новое предложение по Диасу и может дать вингеру контракт на 4 или 5 лет. «Ливерпуль» не продал колумбийца за 67,5 млн евро