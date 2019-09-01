Чемпионат Европы (жен). Россия играет с Бельгией

Сегодня пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия сыграет с Бельгией.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Белград, Сербия

Бельгия – Россия – 0-0 (12:6, идет первый сет)





Босния и Герцеговина – Франция – 21.00





Положение в группе: Сербия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Россия – 2-0 (6), Бельгия – 1-1 (3), Босния и Герцеговина – 1-1 (3), Франция – 0-2 (0), Азербайджан – 0-3 (0).

Группа B

Пловдив, Болгария

Греция – Чехия – 17.30





Польша – Испания – 20.30





Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (7) Германия – 2-1 (5), Чехия – 1-2 (3), Испания – 1-2 (2), Греция – 0-3 (1).

Группа С

Задар, Хорватия

Словакия – Италия – 18.15





Швейцария – Беларусь – 21.15





Положение в группе: Хорватия – 3-0 (9), Италия – 2-0 (6), Венгрия – 1-2 (4), Швейцария – 1-1 (2), Словакия - 0-2 (0), Беларусь – 0-2 (0).

Группа D

Клуж-Напока, Румыния

Украина – Швеция – 17.30





Турция – Финляндия – 20.30





Положение в группе: Турция – 3-0 (9), Нидерланды – 3-0 (9), Швеция – 2-1 (5), Украина – 1-2 (3), Финляндия – 0-3 (1), Румыния – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.