Защитник «Барсы» U19 Кошпо перешел в «Фиорентину» за 400 тысяч евро. Швейцарец – чемпион Юношеской лиги УЕФА

Центральный защитник «Барселоны» U19 Эман Кошпо перешел в «Фиорентину».

18-летний игрок юношеской сборной Швейцарии U18 подписал с «фиалками» 5-летний контракт.

По данным Transfermarkt, каталонцы получили за Кошпо 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне футболист в составе «Барселоны» U19 стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

Фото: acffiorentina.com