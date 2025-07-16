Защитник «Барсы» U19 Кошпо перешел в «Фиорентину» за 400 тысяч евро. Швейцарец – чемпион Юношеской лиги УЕФА
Центральный защитник «Барселоны» U19 Эман Кошпо перешел в «Фиорентину».
18-летний игрок юношеской сборной Швейцарии U18 подписал с «фиалками» 5-летний контракт.
По данным Transfermarkt, каталонцы получили за Кошпо 400 тысяч евро.
В прошлом сезоне футболист в составе «Барселоны» U19 стал победителем Юношеской лиги УЕФА.
Фото: acffiorentina.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Фиорентины»
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