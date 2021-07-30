Хабиб: «Ринг-герлз – самые ненужные люди в единоборствах. Не подумайте, что я против женщин, всему свое место»

Бывший чемпион в легком весе высказался против ринг-герлз в ММА.

«Ринг-герлз – самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они несут, в чем помогают? Так сложилась исторически?

Так мы зачем историю читаем, чтобы ошибок в будущем не повторять. Поэтому я считаю, что ринг-герлз самые ненужные в единоборствах.

Ни в коем случае не подумайте, что я против женщин. Просто не нужно это смешивать, всему свое место», – сказал Нурмагомедов.

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