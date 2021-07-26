Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия сыграет с Японией, США против Парагвая, другие матчи

Сегодня пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Россия сыграет с Японией.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Москва, Россия

Группа А

США – Парагвай – 19.00





Япония – Россия – 20.30





Положение в группе: Япония – 6 очков (2 матча), Россия – 3 (2), США – 0 (2), Парагвай – 0 (2).

Группа B

Таити – Мозамбик – 15.00





Испания – ОАЭ – 16.30

Положение в группе: Таити – 3 (2), Испания – 3 (2), Мозамбик – 3 (2), ОАЭ – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучших команды из группы выходят в четвертьфинал.

Россия – фаворит пляжного ЧМ? А что там за правила? И откуда в «Лужниках» столько песка? Задаем наивные вопросы