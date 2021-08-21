«Лейпциг» хочет за Забитцера больше 10 млн евро от «Баварии»

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Капитан «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер может сменить клуб.

В его трансфере заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб общается с агентом австрийца Рогером Виттманном, его заметили около офиса мюнхенцев.

Забитцер хочет перейти в «Баварию» и уже согласовал контракт, однако «Лейпциг» требует за него больше 10 миллионов евро, которые предлагает «Бавария». Однако ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа.

Ранее сообщалось, что 27-летний Забитцер отказался продлевать действующий с «РБ Лейпциг» контракт, рассчитанный на срок до июня 2022 года.

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