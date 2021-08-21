Газизов поддержал идею «Зенита» выкупать места для легионеров

Генеральный директор «Уфы» прокомментировал идею гендиректора Александра Медведева выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны.

Такое предложение прозвучало на сегодняшнем совещании клубов при обсуждении вопроса отмены лимита на легионеров.

«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении.

Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров – остается восемь, – но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту.

Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», – сказал Газизов.