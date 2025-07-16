Агент Тюкавина считает, что форвард мог бы играть за «Барсу»: «По таланту – да. Дай бог, чтобы Костя вернулся еще сильнее, чем до травмы»

Агент Константина Тюкавина считает, что форвард «Динамо» мог бы играть за «Барселону».

Ранее об этом также заявил экс-футболист каталонского клуба Игорь Корнеев.

«По таланту, то да, может. Игорь сам играл в «Барселоне», в Европе, ему виднее. Когда он выступает экспертом, я слушаю, у него хороший вкус и хорошее понимание футбола, он знает нюансы. Да и с Костей он знаком, какие-то упражнения предлагает.

Сейчас у нас самая главная задача — вернуться после травмы. Подходит близко к завершению восстановительная часть после порванных «крестов».

А по поводу говорить, кто и где мог бы играть, то в свое время у меня была такая шутка, что у нас половина футболистов играет в сборной России, а другая — в пивной рассказывает, как они играли за сборную. Поэтому надо доказывать здесь и сейчас. Дай бог, чтобы Костя вернулся еще сильнее, чем до травмы, тогда будет все нормально», — сказал Алексей Сафонов.