Матч-директор ФИФА: «Fan ID могут ввести на ЧМ-2026 и увязать с визами, как это было в России и Катаре. В США нельзя пройти на стадион даже с большими дамскими сумками»

Матч-директор ФИФА отметил необходимость введения аналога Fan ID на ЧМ-2026.

– Будет ли на ЧМ-2026 в США аналог Fan ID?

– Fan ID не было на КЧМ , но его могут ввести на ЧМ-2026 . Это могут как-то увязать с визами, как это было в Катаре и в России.

Пока я ничего не слышал о конкретных планах о введении Fan ID, но необходимость в таком документе будет. Например, чтобы перемещаться между Канадой, США и Мексикой во время турнира.

Граждане некоторых стран не могут въехать в США раньше, чем через 30 дней после того, как они покинут США. А представьте себе, что сборные таких стран будут играть сначала в США, потом в Мексике, а потом снова в США.

Непонятно, как быть болельщикам в такой ситуации. Организаторы должны найти какое-то решение для этой проблемы. Может, смогут ввести единую визу для посещения трех стран.

– Как обстоят дела с охраной стадионов и проходам к ним?

– Охрана стадионов серьезная. В США нельзя пройти на стадион даже с большими дамскими сумками, их просят сдавать в камеру хранения.

Меры безопасности там удовлетворяют реальные запросы. С подходами к стадионам тоже нет особых проблем. Единственное, близко ко входу нельзя остановиться на машине и выйти из такси. Это надо делать заранее. Но проход к стадионам организован хорошо, – сказал Алишер Никимбаев.