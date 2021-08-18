«У него очень нежная кожа». Синхронистка Алла Шишкина – о том, как поцеловала Владимира Путина

Теги синхронное плавание Владимир Путин Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как поцеловала президента России Владимира Путина.

– Это были олимпийские проводы в Кремле еще в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Я была в полнейшей эйфории: Кремль, все такое торжественное, золотой зал... Эмоции били через край.

И как раз нас провожал Владимир Владимирович. Он вышел, и кто-то из толпы крикнул: «Поцелуйте президента в щеку!»

И я вообще без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала. Естественно, все это сфотографировали, это растиражировали все газеты. 

– И как?

– Единственное, что могу сказать – у него очень нежная кожа, – сказала Шишкина в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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