«У него очень нежная кожа». Синхронистка Алла Шишкина – о том, как поцеловала Владимира Путина

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как поцеловала президента России Владимира Путина.

– Это были олимпийские проводы в Кремле еще в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Я была в полнейшей эйфории: Кремль, все такое торжественное, золотой зал... Эмоции били через край.

И как раз нас провожал Владимир Владимирович. Он вышел, и кто-то из толпы крикнул: «Поцелуйте президента в щеку!»

И я вообще без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала. Естественно, все это сфотографировали, это растиражировали все газеты.

– И как?

– Единственное, что могу сказать – у него очень нежная кожа, – сказала Шишкина в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.