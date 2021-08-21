Большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15» и против деления лиги на группы

Клубы РПЛ обсудили два серьезных вопроса на общем собрании – лимит на легионеров и реформу чемпионата (в частности, введение плей-офф и разделение на группы).

По информации журналиста Сергея Егорова для «РБ-Спорт», большинство клубов в случае с лимитом высказались за схему «10 легионеров + 15 россиян» в заявке. Сообщалось, что за отмену выступили «Рубин» и еще три клуба.

Что касается реформ формата РПЛ, большинство клубов выступили за гладкий чемпионат – каждый играет с каждым два матча (дома и в гостях).

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