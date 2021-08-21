Гендиректор «Зенита» Медведев предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны

Президент рассказал о собрании клубов , на котором предложили изменения по лимиту.

«Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно.

Может, нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из предлагает – давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны.

Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – сказал Иванов.