Боули о сезоне «Челси»: «Мы и мечтать не могли о лучшем исходе, Мареска мастер своего дела. Команда показала, что с ней нужно считаться»

Тодд Боули остался доволен работой Энцо Марески в «Челси».

В первом сезоне под руководством итальянского тренера «Челси» выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а также завершил сезон на 4-м месте в АПЛ и квалифицировался в Лигу чемпионов.

– Мы даже мечтать не могли о лучшем исходе для наших ребят, они проделали отличную работу и усердно тренировались, по-настоящему сплотились в Америке под руководством Энцо.

– Клуб принял верное решение, назначив Мареску?

– Похоже, что да. Думаю, он мастер своего дела.

– Можно ли рассматривать «Челси» в качестве претендента на чемпионство?

– Думаю, ребята показали себя как сила, с которой нужно считаться, и мы надеялись именно на это, – сказал владелец «Челси » в интервью talkSPORT.