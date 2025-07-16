Боули о сезоне «Челси»: «Мы и мечтать не могли о лучшем исходе, Мареска мастер своего дела. Команда показала, что с ней нужно считаться»
Тодд Боули остался доволен работой Энцо Марески в «Челси».
В первом сезоне под руководством итальянского тренера «Челси» выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а также завершил сезон на 4-м месте в АПЛ и квалифицировался в Лигу чемпионов.
– Мы даже мечтать не могли о лучшем исходе для наших ребят, они проделали отличную работу и усердно тренировались, по-настоящему сплотились в Америке под руководством Энцо.
– Клуб принял верное решение, назначив Мареску?
– Похоже, что да. Думаю, он мастер своего дела.
– Можно ли рассматривать «Челси» в качестве претендента на чемпионство?
– Думаю, ребята показали себя как сила, с которой нужно считаться, и мы надеялись именно на это, – сказал владелец «Челси» в интервью talkSPORT.
Алексей Батраков
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football London
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