Агент Антона Миранчука подтвердил интерес ЦСКА и «Зенита» к хавбеку

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, подтвердил информацию о том, что игрок может перейти в ЦСКА или «Зенит».
— Вся эта ситуация [c повреждением] может повлиять на его будущее? Есть слухи про ЦСКА и «Зенит»...
— Не знаю, это не мне решать.
— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?
— Я не могу точно сказать, я не знаю.
— Разговоры есть?
— Да, есть.
— В России? Или в Европе?
— В России.
— ЦСКА и «Зенит»?
— Да.
— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?
— Прогнозов строить не могу. Мы видим, что у футболиста нет сейчас возможности показать свои лучшие качества. Из-за того, что его очень сильно беспокоит повреждение, – сказал агент.