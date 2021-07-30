Агент Антона Миранчука подтвердил интерес ЦСКА и «Зенита» к хавбеку

, агент полузащитника , подтвердил информацию о том, что игрок может перейти в ЦСКА или «Зенит».

— Вся эта ситуация [c повреждением] может повлиять на его будущее? Есть слухи про ЦСКА и «Зенит»...

— Не знаю, это не мне решать.

— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

— Я не могу точно сказать, я не знаю.

— Разговоры есть?

— Да, есть.

— В России? Или в Европе?

— В России.

— и «Зенит»?

— Да.

— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

— Прогнозов строить не могу. Мы видим, что у футболиста нет сейчас возможности показать свои лучшие качества. Из-за того, что его очень сильно беспокоит повреждение, – сказал агент.