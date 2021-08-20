Лидерство «Динамо» в РПЛ, осечки «МЮ», «Юве», «Реала», победа «Челси» над «Арсеналом», БЧБ флаг в Москве, дичь в Ницце и другие новости утра

1. «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:1) в 5-м туре чемпионата России благодаря дублю Смолова, у Федора 5 голов в 5 матчах РПЛ, он лидирует в списке бомбардиров. «Рубин» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Ростов» дожал «Нижний Новгород» (2:1).

Теперь «Динамо» лидирует в РПЛ после 5 туров. У «Зенита», «Локомотива» и «Рубина» на 1 очко меньше, «Спартак» – 8-й.

2. «Челси» уверенно разобрался с «Арсеналом» в дерби (2:0) во 2-м туре чемпионата Англии, Лукаку забил первый гол за «синих». «Канониры» идут на 19-м месте после двух поражений на старте сезона, Артета проиграл 20 из 60 матчей в лиге, у Венгера было столько поражений после 116-й игры. «Манчестер Юнайтед» внезапно поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1). Зато «МЮ» не проигрывает в 27 выездных матчах АПЛ подряд и повторил рекорд «Арсенала».

3. В 1-м туре чемпионата Италии «Удинезе» дома вырвал ничью с «Ювентусом» (2:2). Роналду вышел на замену и даже забил на 94-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда, а вратарь «Юве» Шченсны начудил в конце матча. «Рома» победила «Фиорентину» (3:1), Кокорин не вышел на поле, Мхитарян забил, Шомуродов отдал голевой пас. «Наполи» в меньшинстве переиграл «Венецию» (2:0).

4. «Реал» на выезде потерял очки в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3). Было весело: голы, ошибки, дошло даже до игры в воротах защитника валенсийской команды. «Атлетико» скромно победил «Эльче» (1:0).

5. В Москве задержали двух болельщиков с бело-красно-белым флагом на матче Беларуси на чемпионате мира по пляжному футболу.

6. Андрей Рублев проиграл Александру Звереву за 59 минут в финале «Мастерса» в Цинциннати. Эшли Барти обыграла Жиль Тайкманн и взяла пятый титул в сезоне.

7. «Ак Барс» обыграл СКА (3:0) в финале Кубка чемпионов КХЛ, «Магнитка» победила «Салават» (3:2) в матче за 3-е место.

8. Трансферные новости. «Реал» считает, что подписать Мбаппе летом почти невозможно, Холанда не планируют покупать из-за комиссионных Райоле. Сообщили, что Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и поэтому попросил не ставить его в старт на игру с «Удинезе», но вице-президент клуба Недвед опроверг эти данные. «Зенит» запрашивал информацию по Хамесу, но высокая стоимость игрока может помешать переходу. «Тоттенхэм» ведет переговоры с агентами хавбека «Барсы» Мориба. «Ливерпулем» продает Шакири «Лиоу» за 9,5 миллиона фунтов.

9. Россия разгромила Азербайджан (3-0) в матче группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу.

10. Во 2-м туре чемпионата Германии «Бавария» переиграла «Кельн» (3:2) – это первая победа тренера Нагельсманна в лиге во главе мюнхенцев.

11. ФИФА попросила ряд стран эвакуировать футболисток из Афганистана.

12. Матч 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» не был доигран из-за беспорядков на стадионе. Фанаты хозяев выбежали на поле и пытались атаковать Пайета, который кинул обратно в толпу прилетевшую в него бутылку. Игроки «Марселя» получили повреждения в ходе стычки, ассистент Сампаоли ударил одного болельщика. В итоге провансальцы отказались доигрывать в таком хаосе, и, видимо, «Ницце» присудят техническую победу со счетом 3:0.

13. «Локомотив» выложил фото с Крыховяком после победы над «Краснодаром»: «Выбирай правильные цвета». Рыбус в комментариях вступился за соотечественника: «Админ 🥴».

14. Женская сборная России проиграла Канаде (1:5) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 по хоккею в Калгари.

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