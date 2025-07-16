«Крыльям» интересен Ахметов, но обсуждений с «Зенитом» не было

«Крылья Советов» заинтересованы в Ильзате Ахметове.

Ранее телеграм-канал «Топи за «Крылья» сообщил , что 27-летний полузащитник «Зенита » близок к переходу в самарский клуб на правах аренды.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков опроверг эту информацию.

«Крылья » хотят? Да. Близок ли? Нет. С «Зенитом» пока не было даже обсуждений», – написал Панков в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Ахметов провел 5 матчей и результативными действиями не отметился.