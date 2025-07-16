«Крыльям» интересен Ахметов, но обсуждений с «Зенитом» не было
«Крылья Советов» заинтересованы в Ильзате Ахметове.
Ранее телеграм-канал «Топи за «Крылья» сообщил, что 27-летний полузащитник «Зенита» близок к переходу в самарский клуб на правах аренды.
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков опроверг эту информацию.
«Крылья» хотят? Да. Близок ли? Нет. С «Зенитом» пока не было даже обсуждений», – написал Панков в своем телеграм-канале.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Ахметов провел 5 матчей и результативными действиями не отметился.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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