  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сердер Сердеров: «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. Об интересе «Барсы» и «Атлетико» были разговоры, но я к этому спокойно относился»
23

Сердер Сердеров: «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. Об интересе «Барсы» и «Атлетико» были разговоры, но я к этому спокойно относился»

Сердер Сердеров рассказал о предложении «Ювентуса» в 2011 году.

Нападающий выступал за ЦСКА с 2009 по 2012 год.

– ЦСКА получил официальное предложение о вашем трансфере от «Ювентуса», но ответил отказом. Что вы знаете об этом?

– За год до этого мы с юношеской командой ЦСКА поехали на турнир в Италии, где участвовали «Атлетико», «Интер», «Ювентус». И именно в матче с туринской командой я оформил хет-трик.

Уже на этом турнире ко мне подошли какие-то люди, итальянцы с переводчиком. Я немного пообщался с ними, а потом Валерий Викентьевич Минько подошел ко мне и сказал, чтобы не надо с ними разговаривать. И я ушел. А уже дальше через год я услышал, что был какой-то запрос от «Старой Синьоры».

Но насколько я понимаю, «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. В туринском клубе не рассматривали меня как основного игрока, потому что, я хоть и был в заявке армейской команды, мне было всего 16 лет.

Какие еще предложения по вам были в тот период?

– Также были разговоры об интересе «Атлетико» и «Барселоны», но я к этому спокойно относился.

Все-таки это же не официальные предложения. Я лично ничего не видел, а просто слышал это от агентов и людей из ЦСКА, – заявил 31-летний Сердеров, ныне выступающий за махачкалинское «Динамо».

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18948 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСердер Сердеров
logoпремьер-лига Россия
logoАтлетико
logoЮвентус
logoДинамо Махачкала
logoВалерий Минько
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЦСКА
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Махачкалы» Сердеров: «Спартак» сильнее «Краснодара» играет. Кажется, что красно-белые обладают чуть лучшим классом»
1126 апреля, 16:53
«Тем приятнее будет выйти и обыграть их». Сердеров о том, что «Спартак» потратил зимой больше, чем стоит «Динамо» Махачкала
526 февраля, 12:55
Главные новости
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
2720 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
36 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1238 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
639 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Гоань» Сетьена – 2:1, забили Асуэ и У Си. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
1553 минуты назадВидео
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
2555 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
6сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
78сегодня, 12:13
«Реал» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»
39сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
4 минуты назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
114 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1331 минуту назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1335 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
435 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
41 минуту назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
551 минуту назад
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
10сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18