Сердер Сердеров: «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. Об интересе «Барсы» и «Атлетико» были разговоры, но я к этому спокойно относился»

Сердер Сердеров рассказал о предложении «Ювентуса» в 2011 году.

Нападающий выступал за ЦСКА с 2009 по 2012 год.

– ЦСКА получил официальное предложение о вашем трансфере от «Ювентуса», но ответил отказом. Что вы знаете об этом?

– За год до этого мы с юношеской командой ЦСКА поехали на турнир в Италии, где участвовали «Атлетико», «Интер», «Ювентус». И именно в матче с туринской командой я оформил хет-трик.

Уже на этом турнире ко мне подошли какие-то люди, итальянцы с переводчиком. Я немного пообщался с ними, а потом Валерий Викентьевич Минько подошел ко мне и сказал, чтобы не надо с ними разговаривать. И я ушел. А уже дальше через год я услышал, что был какой-то запрос от «Старой Синьоры».

Но насколько я понимаю, «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. В туринском клубе не рассматривали меня как основного игрока, потому что, я хоть и был в заявке армейской команды, мне было всего 16 лет.

– Какие еще предложения по вам были в тот период?

– Также были разговоры об интересе «Атлетико » и «Барселоны», но я к этому спокойно относился.

Все-таки это же не официальные предложения. Я лично ничего не видел, а просто слышал это от агентов и людей из ЦСКА, – заявил 31-летний Сердеров , ныне выступающий за махачкалинское «Динамо ».