Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляции по делам Устюгова и Слепцовой в октябре

Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре рассмотрит апелляции российских биатлонистов и на решения Международного союза биатлонистов ( ) о дисквалификации.

Об этом сообщает пресс-служба .

Слушания пройдут 14 и 15 октября.

О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го.

Аннулированы все результаты Устюгова с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко