Хавбек «Баварии» Ваннер хочет вновь уйти в аренду. Серебряный призер Евро U21 играл в прошлом сезоне за «Хайденхайм»
Атакующий хавбек «Баварии» Пауль Ваннер хочет вновь уйти в аренду.
19-летний немец пока не видит для себя перспектив в мюнхенском клубе, сообщает Sport Bild.
По данным источника, полузащитника могут и продать, но с опцией обратного выкупа.
В прошлом сезоне Ваннер выступал на правах аренды в «Хайденхайме», ранее – в «Эльферсберге».
В июне футболист стал серебряным призером Евро U21 в составе молодежной сборной Германии.
В 41 матче прошлого сезона во всех турнирах на счету Ваннера 6 голов и 4 ассиста.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости