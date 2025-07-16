Хавбек «Баварии» Ваннер хочет вновь уйти в аренду. Серебряный призер Евро U21 играл в прошлом сезоне за «Хайденхайм»

Атакующий хавбек «Баварии» Пауль Ваннер хочет вновь уйти в аренду.

19-летний немец пока не видит для себя перспектив в мюнхенском клубе, сообщает Sport Bild.

По данным источника, полузащитника могут и продать, но с опцией обратного выкупа.

В прошлом сезоне Ваннер выступал на правах аренды в «Хайденхайме », ранее – в «Эльферсберге».

В июне футболист стал серебряным призером Евро U21 в составе молодежной сборной Германии.

В 41 матче прошлого сезона во всех турнирах на счету Ваннера 6 голов и 4 ассиста.