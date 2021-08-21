Дюков об отмене лимита: «Немало игроков, подписавших крупные контракты с бонусом за паспорт, теряли мотивацию. Правильнее дать бонус клубу за ставку на россиян»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему выступает за отмену лимита на легионеров в .

«Надо оглянуться в прошлое, и мы увидим, что нет прямой зависимости между тем временем, которое проводят на поле россияне и легионеры и итогом выступления нашей сборной.

Если говорить о лимите как об инструменте, он где-то работает и может быть эффективен, но в какой-то краткосрочный момент. Если у вас есть сильный чемпионат, игроки, на которых вы рассчитываете в каком-то турнире сборных, то, конечно, можно дать им определенную возможность получить игровую практику, чтобы через год или два они могли успешно выступить на каком-то турнире.

Это все работает достаточно локально. Если говорить о каком-то долгосрочном горизонте, мое убеждение – этот подход просто уступает открытой конкуренции. Есть немало примеров, и вы сами можете назвать фамилии игроков, которые, подписав крупные контракты с так называемым бонусом за паспорт, просто снизили требования к себе и потеряли мотивацию.

Если говорить о том, кто должен играть, мы, Российский футбольный союз, меньше всего заинтересованы в том, чтобы в основном играли легионеры, мы заинтересованы в игре россиян, но нам нужны на поле действительно мотивированные россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться.

Поэтому, если говорить о нашем предложении, об этом новом подходе, да, наверное, возможен, этот бонус за паспорт, но мы считаем, что правильнее, чтобы этот бонус получал не какой-то конкретный игрок и терял мотивацию к развитию, а получал клуб, который делал бы ставку на российского игрока или молодого российского игрока.

Что касается опасений по поводу того, что к нам будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести определенные требования, критерии качества этих легионеров. Этот механизм, на наш взгляд, должен не допустить некачественных легионеров в наш чемпионат», – сказал Дюков в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

РФС точно хочет отменить лимит на легионеров. Осталось три шага, чтобы поменять правило