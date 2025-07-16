«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры по Венделу. Хавбек «Зенита» получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии (Зафер Эрташ)

Вендел может перейти в «Фенербахче».

По данным журналиста Зафера Эрташа, турецкий клуб с 22 июня ведет переговоры с «Зенитом ». Новая встреча состоится во вторник на следующей неделе.

Также сообщается, что Вендел получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии. Бразилец еще не принял окончательного решения о своем будущем.

Напомним, летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», но бразильский клуб расторг соглашение по обоюдному согласию с «Зенитом». Сегодня утром полузащитник вернулся в Санкт-Петербург.