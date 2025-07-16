«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры по Венделу. Хавбек «Зенита» получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии (Зафер Эрташ)
Вендел может перейти в «Фенербахче».
По данным журналиста Зафера Эрташа, турецкий клуб с 22 июня ведет переговоры с «Зенитом». Новая встреча состоится во вторник на следующей неделе.
Также сообщается, что Вендел получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии. Бразилец еще не принял окончательного решения о своем будущем.
Напомним, летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», но бразильский клуб расторг соглашение по обоюдному согласию с «Зенитом». Сегодня утром полузащитник вернулся в Санкт-Петербург.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Зафера Эрташа
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