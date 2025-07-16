«Реал» объявил об уходе Васкеса, испанец был в клубе с 2007 года и выиграл 23 трофея. Церемония прощания пройдет в четверг на базе клуба

«Реал» объявил об уходе Лукаса Васкеса по истечении срока контракта.

В четверг, 17 июля на базе клуба в «Сьюдад Реал Мадрид» состоится официальная церемония чествования и прощания с Васкесом, на которой будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

«Реал Мадрид» выражает благодарность и признательность Лукасу Васкесу – одной из величайших легенд нашего клуба. Лукас Васкес пришел в «Реал Мадрид» в 2007 году, в возрасте 16 лет, и прошел все ступени нашей академии – от юношеской команды «Кастильи».

После одного сезона в аренде в «Эспаньоле» он дебютировал за первую команду «Реал Мадрид» в сентябре 2015 года. С тех пор он провел 402 матча за первую команду за 10 сезонов, став частью одной из самых успешных эпох в истории клуба.

За это время он выиграл 23 трофея: 5 Кубков Лиги чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 титула Ла Лиги , один Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании», – говорится в сообщении «Реала».

«Лукас Васкес является ярким воплощением ценностей «Реал Мадрид», что сделало его одним из самых любимых игроков для наших болельщиков. Его фигура символизирует трудолюбие, настойчивость, скромность и победный дух – качества, необходимые для того, чтобы добиваться успеха в этой футболке.

Он уносит с собой любовь и признание всего мадридизма. «Реал Мадрид» был, есть и всегда будет его домом», – сказал Флорентино Перес .