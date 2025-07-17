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МЛС. «Интер Майами» Месси пропустил три мяча от «Цинциннати» в гостях, «Атланта» Миранчука сыграла 2:2 с «Чикаго»

В МЛС прошли очередные матчи.

«Интер Майами» Лионеля Месси в гостях уступила «Цинциннати» (0:3), «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграла вничью с «Чикаго Файр» (2:2).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
16 июля 23:30, TQL Stadium
Цинциннати
Завершен
3 - 0
Интер Майами
Матч окончен
86’
Вейгандт   Брайт
Йедлин   Пауэлл
85’
Энгель   Смит
85’
Хадебе
81’
Valenzuela   Сержио Сантос
77’
Орельяно   Бэрд
77’
72’
Альенде   Пико
72’
Фалькон   Лухан
  Эвандер
70’
Камара   Хадебе
62’
  Эвандер
50’
2тайм
Перерыв
26’
Устари   Риос
  Valenzuela
16’
Цинциннати
Roman Marcello Celentano, Энгель, Мязга, Робинсон, Эвандер, Йедлин, Anunga, Буха, Орельяно, Valenzuela, Камара
Запасные: Хагглунд, Kenji Mboma Dem, Йедлин, Valenzuela, Флорес, Камара, Лоуро, Орельяно, Энгель
1тайм
Интер Майами:
Устари, Альба, Фалькон, Авилес, Вейгандт, Сеговия, Бускетс, Кремаски, Альенде, Суарес, Месси
Запасные: Ярбро, Моралес, Вейгандт, Альенде, Афонсо, Устари, Фалькон, Руис, Сэйлор
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МЛС. Регулярный чемпионат
16 июля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
2 - 2
Чикаго Файр
Матч окончен
  Reilly
90’
+4’
89’
Синкернагель   Leonardo José Caetano Barroso
89’
Кейперс   Барлоу
Абрам   Тогаси
87’
Леннон   Edwards
87’
Слиш
83’
81’
Tah Ange Innocent D'Avilla Dje   Пинеда
79’
  Хайле-Селассие
Муюмба   Reilly
71’
Лобжанидзе   Бреннан
71’
Латте-Лат   Тиаре
71’
67’
Бамба   Хайле-Селассие
67’
Sergio Oregel Jr.   Куаме
  Миранчук
56’
2тайм
Перерыв
35’
Tah Ange Innocent D'Avilla Dje
Амадор
31’
28’
Sergio Oregel Jr.
2’
  Синкернагель
Атланта Юнайтед
Гьюзан, Амадор, Абрам, Моралес, Леннон, Муюмба, Слиш, Лобжанидзе, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Лобжанидзе, Муюмба, Хибберт, Кобб, Латте-Лат, Клих, Леннон, Эрнандес, Абрам
1тайм
Чикаго Файр:
Брэйди, Гутман, Эллиотт, Rogers, Dean Jr, Бамба, Синкернагель, Гутьеррес, Tah Ange Innocent D'Avilla Dje, Sergio Oregel Jr., Кейперс
Запасные: Tah Ange Innocent D'Avilla Dje, Sergio Oregel Jr., Gal, Бамба, Синкернагель, Кейперс, Акоста, Гонсалес, Glasgow
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12741 голос
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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