Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» Месси пропустил три мяча от «Цинциннати» в гостях, «Атланта» Миранчука сыграла 2:2 с «Чикаго»
В МЛС прошли очередные матчи.
«Интер Майами» Лионеля Месси в гостях уступила «Цинциннати» (0:3), «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграла вничью с «Чикаго Файр» (2:2).
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
16 июля 23:30, TQL Stadium
Завершен
3 - 0
МЛС. Регулярный чемпионат
16 июля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Завершен
2 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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