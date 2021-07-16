Лука Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта на 5 лет и 207 млн долларов

Разыгрывающий Лука Дончич (22 года, 201 см) и договорились о новом контракте.

Словенский баскетболист подпишет 5-летнее супермаксимальное продление с клубом на 207 миллионов долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Билла Даффи.

207 миллионов – самая большая гарантированная сумма в истории для продления контракта новичка. Дончич имел право заключить такой контракт, так как уже дважды выбирался в первую символическую сборную НБА за три сезона в лиге.

Договоренность между клубом и игроком была достигнута сегодня на родине Дончича – в Словении. Руководство клуба лично прибыло в Любляну, чтобы предложить Луке контракт – с баскетболистом встретились специальный советник «Далласа» , владелец клуба , главный тренер , генеральный менеджер Нико Харрисон и ассистент генерального менеджера .

Официально о продлении контракта будет объявлено во вторник. «Маверикс» организуют специальную пресс-конференцию в столице Словении.

В прошедшем сезоне НБА Дончич набирал 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи за матч, реализуя 47,9% бросков с игры и 35% трехочковых. «Маверикс» снова закончили сезон в первом раунде плей-офф – как и в прошлом году, команда Луки уступила «Клипперс».

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