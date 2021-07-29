Азмун интересен «Лиону», но клуб вряд ли заплатит 20 млн евро (L’Équipe)

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Петер Бос Сердар Азмун Футбол

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции.

26-летний форвард сборной Ирана попал в сферу интересов «Лиона», утверждает L’Équipe.

В услугах Сердара заинтересован лично главный тренер команды Петер Бос.

Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьезным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в 20 миллионов евро. С учетом истекающего через год срока контракта, вряд ли французы согласятся заплатить столько.

Азмун забил 4 гола в 3 играх РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья