Азмун интересен «Лиону», но клуб вряд ли заплатит 20 млн евро (L’Équipe)

Нападающий может продолжить карьеру во Франции.

26-летний форвард сборной Ирана попал в сферу интересов , утверждает L’Équipe.

В услугах Сердара заинтересован лично главный тренер команды .

Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьезным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в 20 миллионов евро. С учетом истекающего через год срока контракта, вряд ли французы согласятся заплатить столько.

Азмун забил 4 гола в 3 играх в этом сезоне. Его статистика – здесь.