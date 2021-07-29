Азмун интересен «Лиону», но клуб вряд ли заплатит 20 млн евро (L’Équipe)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции.
26-летний форвард сборной Ирана попал в сферу интересов «Лиона», утверждает L’Équipe.
В услугах Сердара заинтересован лично главный тренер команды Петер Бос.
Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьезным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в 20 миллионов евро. С учетом истекающего через год срока контракта, вряд ли французы согласятся заплатить столько.
Азмун забил 4 гола в 3 играх РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.