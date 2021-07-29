Пьянич близок к аренде в «Юве» из «Барсы» по схеме «1+1». Игрок пошел на 20-процентное снижение зарплаты

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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус».

Стороны близки к договоренности об аренде 31-летнего игрока на сезон с опцией продления еще на один год, сообщает Diario Sport. Сейчас клубы согласовывают последние детали сделки.

Босниец согласился пойти на снижение зарплаты на 20 процентов, чтобы у «бьянконери» не было проблем с правилами Серии А и финансового фэйр-плей.

Пьянич в 2016-2020 годах уже выступал за «Ювентус», где провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 ассист.

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