Месси в «ПСЖ», наши гандболистки в финале Олимпиады, золото в борьбе, первая медаль России в пляжном волейболе, Карасев назначен на Суперкубок УЕФА, первый трансгендер с медалью Игр и другие новости

1. Похоже, Месси будет играть за «ПСЖ». Во Франции пишут о сделке как уже практически оформленной. Речь идет о контракте по схеме «2+1», Лео получит 19-й номер, отказавшись забирать десятку у Неймара, хотя тот великодушно ее предлагал. При этом форвард до последнего не вел ни с кем переговоров, только с «Барсой». Но финансовый кризис каталонцев поставил крест на любом варианте остаться... А теперь и разозлившийся Агуэро собрался уходить.

2. Наши гандболистки пробились в финал Олимпиады и сыграют с Францией – это повторение золотого финала Рио-2016. В чумовом полуфинале девочки убрали Норвегию, великолепную Вяхиреву можно называть гандбольной Месси. Было больно и тяжело, но эмоции перед финалом самые боевые!

3. Накануне Россия взяла 17-е золото – Заурбек Сидаков выиграл турнир по вольной борьбе, свои победы он посвящает памяти жертв Беслана. В целом день получился достойный: у нас еще бронза и серебро в боксе, а также бронза на велотреке.

7 августа разыграют еще 35 комплектов медалей. Для России утро началось с первой в истории медали в пляжном волейболе – дуэт Красильникова и Стояновского выиграл серебро.

4. Российский реф Карасев обслужит матч за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом». А Анастасия Пустовойтова отработала на победном для Канады финале Олимпиады против Швеции.

5. 3-й тур РПЛ стартовал с ничьей в Уфе – «Локо» в самой концовке первого тайма остался вдесятером после удаления Баринова и пропустил с пенальти, однако после перерыва спасся благодаря голу Лисаковича. Команда 3 тура подряд набирает очки, уступая по ходу матча – две победы и ничья. Тем не менее к судейству у «Локомотива» остались вопросы.

6. Валерий Карпин опроверг слухи о нежелании Марио Фернандеса играть за сборную России в ближайшем будущем.

7. Канадская футболистка Куинн – первый трансгендер, выигравший не только золото Олимпиады, но и медаль вообще.

8. «Динамо» подписало хавбека «Рубина» Макарова примерно за 10 млн евро, представив новичка роликом из вашего любимого «ЧБД».

9. «Барса» понесет рекордные убытки в 487 млн евро по итогам сезона-2020/21, хотя ожидали 200 млн.

10. Экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал переписку с Заремой Салиховой, в которой та не совсем красиво отзывается о Тедеско. Правда, и на это у супруги Федуна нашлись объяснения. Похоже, эта эпичная телеграм-битва только начинается.

Цитаты дня

Владимир Путин: «Своими выступлениями наши спортсмены доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны»

Дмитрий Губерниев: «Сборная Бразилии по волейболу – команда обманщиц. Всех бразильянок надо проверить на допинг по полной программе»

Нобель Арустамян: «Предлагал Черчесову снять интервью в барбершопе. Прозвучало категорическое нет»

Зарема о Тедеско: «Я против него не была никогда. Надо было понять, кто в «Спартаке» в какие игры играет. Мне удалось сохранить атмосферу в офисе»

Анна Вяхирева: «Я не знала, что Норвегия – фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное – понимать, что я выложилась полностью»