Три золота, обидное серебро в волейболе и слезы в художественной гимнастике, «Зенит» убрал «Краснодар», «Спартак» проиграл «Нижнему» Кержакова и другие новости

1. Предпоследний день Олимпиады получился для наших спортсменов крайне насыщенным.

Впервые с 1996 года Россия осталась без личного золота в художественной гимнастике: у Дины Авериной лишь серебро, а победа при весьма спорном судействе досталась израильтянке Линой Ашрам, которая опередила нашу спортсменку на 0,15 балла. Конечно, после такого невозможно было сдерживать слезы, судьям прилетало со всех сторон, о словах поддержки тоже не забывали. В групповом многоборье у России серебро – подано два протеста: один отклонен, другой удовлетворен.

Не менее обидно наши упустили золото в финале турнира по волейболу, проиграв Франции. И здесь мы были совсем не слабее соперника, но слишком много пошло не так.

Могли взять золото и в пляжном волейболе, но в финале Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам. Это первая в истории олимпийская медаль России в пляжном волейболе.

2. Обидные поражения не затмили наших побед. Абдулрашид Садулаев завоевал золото в категории до 97 кг, подтвердив статус лучшего борца планеты. При этом чемпион скромно отказался от звания великого, здорово, что именно такой спортсмен будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады.

Вновь не было равных нашей женской сборной в синхронном плавании – золото в командном турнире. Наконец, добралась до победы на Играх Мария Ласицкене, взявшая золото в прыжках в высоту! И это после травмы и тяжелейшего кризиса в карьере!

Россия, взяв уже 20 золотых наград, вернулась на 4-е место в медальном зачете. В последний день разыграют еще 13 комплектов, ждем побед от наших гандболисток и гимнасток.

3. «Зенит» по-прежнему идет без потерь в РПЛ, разобравшись на этот раз с «Краснодаром» – 3:2. Питерцы забили минимум трижды в каждом матче сезона, правда, Дзюба пока молчит, а вот Азмуна и Ерохина не остановить. У «быков» классно со штрафного забил Сперцян, но гол после ВАР отменили, так как Спайич стоял в чужой стенке. Естественно, и Гончаренко, и Хашиг уверены, что у «Краснодара» украли чистый гол, а Фундукяна возмутила вдобавок работа комментаторов.

4. «Спартак» сенсационно влетел дома «Нижнему Новгороду» Кержакова, дважды пропустив уже к 16-й минуте. Это 3-е поражение красно-белых в четырех матчах при Витории. А два раза в трех стартовых турах «Спартак» не проигрывал со времен Карпина. Фанаты уже начинают что-то подозревать. Может, время продать клуб действительно пришло?

«Арсенал» одержал первую победу в сезоне, одолев «Крылья Советов».

5. Гол Малкома в дополнительное время принес сборной Бразилии золотые медали Олимпиады. В «Зенит» он возвращается вместе с еще одним чемпионом Клаудиньо. А 38-летний Дани Алвес взял 42-й трофей в карьере!

6. «Лестер» впервые за 50 лет выиграл Суперкубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити». Роджерс взял второй трофей в Англии, а Гвардиола этот титул проиграл впервые.

7. Трансферы. «Челси» и «Интер» согласовали трансфер Лукаку за 115 млн евро. Агуэро останется в «Барсе», несмотря на уход Месси. Сам Лео с «ПСЖ» еще не договорился, но его во Франции уже очень ждут.

8. «Боруссия» в Кубке Германии разгромила «Веэн», Холанд сделал дежурный хет-трик и довел показатель результативности до 60 голов в 60 матчах.

9. «Спартак» планирует провести матч на Красной площади в рамках празднования 100-летия клуба.

10. Месси выступит на «Камп Ноу» на пресс-конференции в воскресенье днем.

11. Флорентино Перес прибыл в Барселону на встречу с Лапортой и Аньелли по Суперлиге.