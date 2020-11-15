В законопроект о пиве на стадионах внесли поправки: предлагается продажа на соревнованиях по всем видам спорта, 20% заработанного – на развитие детского спорта

Правительство внесет поправки в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению, сообщает РБК.

Новые поправки в закон касаются всех видов спорта: ранее речь шла только о продаже на футбольных стадионах, сейчас – на любых спортивных соревнованиях.

Основные пункты законопроекта таковы:

– Правительство предлагает не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями;

– Вне закона останутся турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия;

– Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта. На развитие детско-юношеского спорта направляется не менее 20% общего объема полученных средств. Оставшиеся средства направляется на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений.

В Министерстве спорта выразили надежду, что закон будет принят осенью.

«Наверное, осенью есть перспективы его принятия, и со следующего года он начнет действовать. Мы считаем, что эти идеи заслуживают поддержки. В документе не конкретизируется вид спорта. Речь идет в целом о спорте и возможности торговли на спортивных объектах», – сказал первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

Кадыров уточнил, что предполагается продажа пива на территории спортивного сооружения.

Документ перед отправкой в Госдуму должен пройти профильную комиссию в конце августа.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.