Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу». Зарубежные клубы могут выкупить его за 12 млн евро

К полузащитнику проявляют интерес иностранные клубы.

По данным «Спорт-Экспресса», в контракте 18-летнего хавбека прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро, она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона опция выкупа возрастет до 15 миллионов евро.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к Захаряну со стороны . При этом, по данным источника, внимательно следят за развитием карьеры футболиста, в частности, в .

Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа 18-летнего российского футболиста. Но прямо сейчас переход маловероятен.

В этом сезоне Захарян провел 3 матча за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне на его счету было 13 игр, три гола и пять голевых передач.