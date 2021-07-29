Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу». Зарубежные клубы могут выкупить его за 12 млн евро

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К полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну проявляют интерес иностранные клубы.

По данным «Спорт-Экспресса», в контракте 18-летнего хавбека прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро, она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона опция выкупа возрастет до 15 миллионов евро.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к Захаряну со стороны «Лейпцига». При этом, по данным источника, внимательно следят за развитием карьеры футболиста, в частности, в «Челси».

Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа 18-летнего российского футболиста. Но прямо сейчас переход маловероятен.

В этом сезоне Захарян провел 3 матча за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне на его счету было 13 игр, три гола и пять голевых передач. 

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