Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу». Зарубежные клубы могут выкупить его за 12 млн евро

К полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну проявляют интерес иностранные клубы.
По данным «Спорт-Экспресса», в контракте 18-летнего хавбека прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро, она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона опция выкупа возрастет до 15 миллионов евро.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к Захаряну со стороны «Лейпцига». При этом, по данным источника, внимательно следят за развитием карьеры футболиста, в частности, в «Челси».
Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа 18-летнего российского футболиста. Но прямо сейчас переход маловероятен.
В этом сезоне Захарян провел 3 матча за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне на его счету было 13 игр, три гола и пять голевых передач.