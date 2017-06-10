«Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети». Белорусская ассоциация гимнастики заявила о взломе аккаунта в Facebook

Белорусская ассоциация гимнастики сообщила о несанкционированном входе в свой аккаунт в Facebook.

Ранее от имени аккаунта в соцсети был опубликован комментарий в адрес российских спортсменов следующего содержания: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5».

Позднее комментарий был удален.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook.

Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети.

В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание», – говорится в сообщении.

Белорусская ассоциация гимнастики о российских спортсменах: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону»