«Сегодня разрешают пиво, а завтра водку и наркотики на стадион можно будет нести». Милонов о законопроекте

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался по поводу законопроекта, подразумевающего разрешение на продажу пива на аренах во время спортивных соревнований.

«Я плохо отношусь к продаже пива на стадионе. Я принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации.

Для чего нужны стадионы? Не только же для развлечения. Главная задача спорта – чтобы дети после просмотра футбола взяли в руки мяч, а не пиво. Скоро дети уже будут выбирать пиво, а не спорт.

Сегодня разрешают продажу пива, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пива на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», – поделился мыслями политик.

Ранее стало известно, что в законопроект о пиве на стадионах внесли поправки: предлагается продажа на соревнованиях по всем видам спорта, не менее 20 процентов общего объема полученных средств должно пойти на развитие детского спорта.

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