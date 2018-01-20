США вводят санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает сайт Белого дома.

«Министерство финансов США вводит самый крупный на сегодняшний день раунд санкций против белорусских физических и юридических лиц, в том числе против НОК Беларуси, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично объявил выговор за его неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в зявлении Белого дома.

1 августа НОК Беларуси отстранил бегунью Кристину Тимановскую от Игр в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Перед этим легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 и 200 м, раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из . Польша выдала спортсменке гуманитарную визу. Сейчас она находится в Варшаве.

На Олимпиадах часто просят убежища. В основном из-за политики, но бывало, спасались от навязанного брака