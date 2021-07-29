Стоимость бренда «Барсы» снизится на 137 млн ​​евро из-за ухода Месси (Brand Finance)

Консалтинговая фирма Brand Finance оценила потенциальные потери «Барселоны» из-за ухода форварда .

Согласно расчетам компании, стоимость бренда каталонского клуба может снизиться на 11% по сравнению со стоимостью бренда на 2021 год, которая равнялась 1,27 млрд евро. В денежном выражении «Барса» рискует потерять 137 млн ​​евро.

В структуре потенциальных потерь 77 млн евро приходится спонсорские деньги, 17 млн на матчдэй, а 43 млн – на выручку с продажи клубной атрибутики.

«Приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог». Прощальные слова Месси