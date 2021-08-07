Тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022. Троц, Кэссиди и Дебур – в штабе

Главный тренер «Тампы» Джон Купер возглавит сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В его тренерский штаб войдут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Троц («Айлендерс»).

Отмечается, что штаб будет работать на Олимпиаде, если в ней будут принимать участие игроки НХЛ.

В сезоне-2020/21 Купер в третий раз помог «Тампе» выйти в финал плей-офф. В 2020 году команда выиграла Кубок Стэнли.

Ранее он был помощником тренера сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира-2016.

В 2017 году он был главным тренером сборной Канады на ЧМ.