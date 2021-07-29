Черданцев о недовольстве директора «Краснодара» его комментарием: «Серьезный клуб не должен искать виновных за отсутствие результата среди комментаторов»

Комментатор ответил на претензии коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна.

После матча «быков» с (2:3) Фундукян раскритиковал манеру комментария Черданцева, упрекнув его в предвзятости.

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах, необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьезного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и все обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и уверю, она не была бы оставлена без внимания.

Кроме того, на мой взгляд, серьезный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность.

Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня, ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком.

Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам за отсутствие эмоций во время гола «Краснодара» и момента в конце у Классона, это произошло не из-за симпатии или антипатии к игравшим клубам, а в связи с техпроблемами прямого эфира.

О репортаже. По ходу него мной были отмечены нюансы тактических решений Гончаренко, НЕОДНОКРАТНО было отмечено, что «Краснодар» по объективным причинам играет не в оптимальном составе. Хотя можно было бы сказать иначе: как мы видим, «Краснодар» не готов к сезону. Но из уважения к вашему клубу я так не сказал.

Кроме того, было специально отмечено, что в составе присутствуют два молодых воспитанника академии клуба с акцентом на то, что один из них – настоящий кубанский казак, и это само по себе круто. Хотя тоже можно было не обратить на это внимания. Далее. Я как минимум дважды за репортаж упомянул владельца «Краснодара», господина Галицкого, в исключительно положительном контексте. Для гостевого матча проигравшей команды, по-моему, этого более чем достаточно.

А если бы клуб хотел чего-то большего, то для этого есть пресс-атташе, который звонит комментатору перед матчем и просит обратить внимание на какие-то моменты, которые клуб хочет, чтобы были доведены до сведения телеаудитории.

Насчет «плевания» в болельщиков. По ходу репортажа я несколько раз специально обратил внимание на то, что на стадионе при жестком ограничении допуска болельщиков присутствовали гости из «Краснодара», которые громко и активно поддерживали свою команду. Опять-таки это личная инициатива комментатора, никто меня это делать не обязывал.

Вы предлагаете собрать экспертный совет комментаторов. Это интересное предложение. Особенно учитывая то, что после ухода Юрия Розанова в стране среди комментаторов футбола осталось ровно три человека, которые в силу возраста, времени, проведенного в профессии, и количества откомментированных матчей высшего уровня имеют сравнимый с моим опыт: Орлов, Гусев и Уткин. Причем все трое не являются в настоящий момент регулярно комментирующими футбол специалистами.

Я же в свою очередь предложил бы собрать экспертов, чтобы обсудить деятельность менеджмента , владелец которого выделяет огромные средства на то, чтобы сделать конкурентный клуб. Далее уже искусство менеджмента распорядиться этими средствами.

И что же мы видим? Мы, например, видим на данный момент, возможно, лучшего полузащитника , российского футболиста Фомина, воспитанника «Краснодара», который блещет в «Динамо», мы видим других воспитанников «Краснодара», ярко проявляющих себя в других клубах, и в то же время мы видим в клубе, который вроде заявил стремление рано или поздно выставить состав из своих воспитанников, польского футболиста за 30 с большущим контрактом.

Где логика? Может быть, «Краснодару» в очередной раз не хватает качественных футболистов для решения своих турнирных задач, и не комментаторы в этом виноваты?

При всем при этом вчерашняя публикация не изменит моего уважительного отношения к клубу «Краснодар» и его владельцу», – написал Черданцев в телеграм-канале.