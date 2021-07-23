Шестеркин подписал 4-летний контракт с «Рейнджерс». Зарплата – 5,66 млн долларов в год

согласовали условия нового контракта с голкипером .

Россиянин продлил соглашение с клубом из Нью-Йорка на четыре года.

Средняя зарплата 25-летнего вратаря составила 5,666 миллиона долларов в год. Общая сумма договора – 22,666,668 млн долларов.

В прошедшем сезоне Шестеркин провел 35 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 91,6% бросков.

В течение первых двух сезонов в лиге голкипер получал 925 тысяч долларов.

Шестеркин был задрафтован «Рейнджерс» в 4-м раунде драфта-2014 под общим 118-м номером.