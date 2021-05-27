Кварацхелия перейдет в «Тоттенхэм» или «Ювентус» (Popsport.com)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, скорее всего, перейдет в клуб из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна.
Как утверждает Popsport.com, ведутся активные переговоры, и 20-летний грузин перейдет в «Тоттенхэм» или «Ювентус». Варианты с другими командами сейчас практически исключены.
Трансфер в английский клуб сейчас более вероятен. Работа по переходу должна быть завершена в ближайшие дни.
Хвича забил 1 гол в 3 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Новый монструозный гол Хвичи: рванул со своей половины к штрафной и закрутил в девятку метров с 15. Почти с места