Кварацхелия перейдет в «Тоттенхэм» или «Ювентус» (Popsport.com)

Полузащитник , скорее всего, перейдет в клуб из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна.

Как утверждает Popsport.com, ведутся активные переговоры, и 20-летний грузин перейдет в или . Варианты с другими командами сейчас практически исключены.

Трансфер в английский клуб сейчас более вероятен. Работа по переходу должна быть завершена в ближайшие дни.

Хвича забил 1 гол в 3 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Новый монструозный гол Хвичи: рванул со своей половины к штрафной и закрутил в девятку метров с 15. Почти с места