Кварацхелия перейдет в «Тоттенхэм» или «Ювентус» (Popsport.com)

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, скорее всего, перейдет в клуб из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна.

Как утверждает Popsport.com, ведутся активные переговоры, и 20-летний грузин перейдет в «Тоттенхэм» или «Ювентус». Варианты с другими командами сейчас практически исключены.

Трансфер в английский клуб сейчас более вероятен. Работа по переходу должна быть завершена в ближайшие дни.

Хвича забил 1 гол в 3 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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