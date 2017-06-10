Белорусская ассоциация гимнастики о российских спортсменах: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону»

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В Белорусской ассоциации гимнастики прокомментировали выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Ранее россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам. Сборная России в групповом многоборье также стала второй. 

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова обвинила судей в предвзятом судействе. 

Арбитр международной категории Лидия Виноградная из Украины на своей странице в Facebook потребовала наказать россиян за «унижение достоинства судей».

«Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы — русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая.

А вас поздравляю с 44-м местом. Страна 404 это заслужила», – написала в комментариях к публикации Виноградной подписчица Ирина Колчина.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону.

Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», – ответила на это сообщение пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

Позднее комментарий был удален. Скриншот переписки приводит «Р-Спорт». 

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