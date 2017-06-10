Белорусская ассоциация гимнастики о российских спортсменах: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону»

В Белорусской ассоциации гимнастики прокомментировали выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Ранее россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам. Сборная России в групповом многоборье также стала второй.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова обвинила судей в предвзятом судействе.
Арбитр международной категории Лидия Виноградная из Украины на своей странице в Facebook потребовала наказать россиян за «унижение достоинства судей».
«Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы — русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая.
А вас поздравляю с 44-м местом. Страна 404 это заслужила», – написала в комментариях к публикации Виноградной подписчица Ирина Колчина.
«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону.
Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», – ответила на это сообщение пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.
Позднее комментарий был удален. Скриншот переписки приводит «Р-Спорт».