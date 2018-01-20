Александр Лукашенко: «Тимановская из Японии связалась со своими дружками в Польше. Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой .

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Игр в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 и 200 м, раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу. Сейчас она находится в Варшаве.

«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ». Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого», – сказал Лукашенко.

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