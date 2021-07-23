Геркус намерен выиграть тендер на показ РПЛ. Его наняли «Мегафон» и START

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскрыл свои планы в сфере спортивных медиа.

«Друзья, некоторое время назад я перестал писать в телеграм, и это связано вот с чем: уже полгода почти я занимаюсь перспективным медийным проектом в спорте. Сейчас настало время об этом рассказать.

Консорциум компаний START и «Мегафон» доверили мне представлять совместную заявку на освещение в медиа – во всех видах медиа – и на ТВ, и в интернете, на ОТТ-платформе – нашей с вами любимой Российской премьер-лиги в следующем тендерном периоде.

В ближайшие месяцы состоится тендер на следующие четыре сезона, и мы рассчитываем его выиграть. Наши амбиции – вывести освещение любимой игры на новый уровень, сделать просмотр нашего футбола максимально удобным, интересным и близким болельщикам, рассказать новые истории, привлечь новых зрителей.

Чуть позже я расскажу о некоторых наших идеях, чем наша заявка лучше остальных и какое будущее нас ждет», – поделился информацией функционер.