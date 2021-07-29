Брат владельца «ПСЖ» о Месси: «Все улажено. Он прибудет в Париж в течение 72 часов»

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, сообщил, что бывший форвард «Барселоны» перейдет в парижский клуб.

«Слухи о том, что Месси начал переговоры с другими клубами – неправда. С «ПСЖ» все улажено на 100%.

Ожидается, что Месси прилетит в Париж в течение следующих 72 часов», – написал Аль-Тани в твиттере.

Ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец прилетит в Париж, только когда контракт с «ПСЖ» будет согласован.

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