Италия ставит рекорды, Уэльс вышел в плей-офф, Турция вылетела с нулем, датчане уверены в победе над Россией, расистский и ЛГБТ-скандалы на Евро и другие новости

1. Сборная Италии – пожалуй, лучшая команда Евро на групповом этапе. В 3-м туре команда Манчини вторым составом (в концовке даже дали выйти резервному вратарю) обыграла Уэльс и вышла в 1/8 финала, набрав 9 очков из 9 и не пропустив ни одного мяча. Итальянцы повторили национальный рекорд, проведя 30 игр без поражений, а победная серия составляет уже 11 матчей – общий счет 32:0! Первым соперником в плей-офф будет либо Украина, либо Австрия. Впереди долгий путь, но итальянцы уже счастливы – и останавливаться на достигнутом сборная явно не планирует.

Уэльс, несмотря на поражение, пробился в плей-офф со второго места и может стать соперником сборной России. Остаются шансы и у Швейцарии, которая заняла 3-ю позицию и теперь ждет результаты остальных групп. А Турция, конечно, сильно разочаровала: три поражения, 0 очков и один забитый гол при восьми пропущенных – это больше, чем у трех соперников в сумме. Бесславный вылет, за который команде действительно стыдно.

2. У футболистов сборной Дании нет сомнений – обыграем Россию и вырвем путевку в плей-офф Евро. Да, именно так и заявил защитник Вестергор, а Юссуф Поульсен добавил, что если уж Россию не побеждать, то что вообще ловить в 1/8 финала? На форварда накинулись российские болельщики, но если разобраться, это ни в коем случае не отсутствие уважения, а нормальная спортивная злость. Черчесов эти высказывания комментировать не стал, Головин дипломатично отметил, что и без этого мотивация предельная. Один козырь у нас уже есть – кот Губерниева предсказал успех сборной России.

3. В горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги «Альянц Арену» в знак солидарности с ЛГБТ. Не все разделяют подобные идеи – член правой партии, например, высмеял ЛГБТ-повязку Нойера (правда, затем извинился). Повязка даже привлекла внимание УЕФА, который посчитал ее «политическим жестом», однако затем одумался и прекратил расследование.

4. Новой жертвой Заремы Салиховой стал журналист Сергей Егоров, рассказавший, как Леонид Федун выгонял ее с заседания совета директоров. Та молчать не стала – досталось и Егорову, и спортивному директору Дмитрию Попову.

5. Трансферы. «Ман Сити» может побить рекорд АПЛ, купив Грилиша у «Астон Виллы». Интересен «горожанам» и форвард сборной Швеции Исак, который также привлек внимание «Реала» и «Ливерпуля», разглядевшего в нем замену Фирмино. «Барса» включилась в борьбу за немца Гозенса из «Аталанты» и готова отпустить Тринкау за 30 млн евро. Лаксальт в шаге от перехода в «Динамо», Кудряшов может оказаться в ЦСКА.

6. На Кубке Америки Колумбия проиграла Перу (1:2), Эквадор и Венесуэла разошлись миром (2:2).

Чилийцы не играли, но выступили ярче всех, пригласив в отель проституток и нарушив все ковид-протоколы. Федерация не подтвердила секс-вечеринку, однако Видаля и Меделя все равно оштрафуют – к ним приходил как минимум парикмахер.

7. Если вы собрались на ЧМ-2022 в Катар, не забудьте сделать прививку – на стадион пустят только после вакцинации.

8. Дмитрий Селюк заявил, что российское посольство в Кот-д′Ивуаре отказало Яя Туре в выдаче рабочей визы. Там это назвали ложью и провокацией.

9. УЕФА расследует расистские инциденты на играх Венгрии после сообщений о том, что фанаты по-обезьяньи ухали в адрес Погба и Канте.

10. «Райо Вальекано» вернулся в Ла Лигу спустя 2 года, обыграв «Жирону» в плей-офф Сегунды.

Цитаты дня

Семин о матче Россия – Украина на Евро: «Почему бы и нет? Футбол объединяет в сложных ситуациях»

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Тренер сборной Дании: «Сборная России тоже кое-что умеет. Будет тяжелый бой, нам нужна победа»

Черчесов об игре с Данией на выезде: «Это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет»

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